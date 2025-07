Las enfermedades neurológicas, primera causa de discapacidad en el mundo

Vivir con una enfermedad

Las enfermedades neurológicas no son solo cifras. Afectan física, emocional y socialmente tanto a los pacientes como a sus familias. El caso de Leonardo Cáseres, diagnosticado con Parkinson a los 49 años, refleja esta realidad: “Trabajé 17 años como chofer. Cuando me diagnosticaron, pedí ser reubicado. En vez de eso, me echaron. Me sentí invisible, como si ya no sirviera para nada”, relata con dolor.