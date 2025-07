Kicillof repudió los dichos del embajador designado por Trump: "Lamelas go home"

Lamelas, que espera la confirmación del Senado estadounidense, no solo anticipó que respaldará al gobierno de Milei, sino que avisó que recorrerá las provincias para “vigilar que no hagan acuerdos con los chinos” y que intervendrá en el Poder Judicial argentino para “asegurarme de que Cristina reciba la justicia que bien merece”. La referencia explícita a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien dedicó varios minutos de su exposición, incluyó menciones al caso AMIA, a la muerte de Nisman y a la prisión domiciliaria de la ex mandataria.