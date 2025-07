"Nos avergüenza": Roberto Pettinato repudió al folclore argentino

Petinatto sentenció al folclore argentino

"El folclore tiene millones de divisiones pero a mi no me importan porque todas me avergüenzan. Y lo digo con vergüenza, eso es lo peor. ¿El problema está en que yo no lo entiendo?", empezó por decir. Asimismo, sumó que siempre tuvo la intención de comprenderlo, pero nunca pudo: "¿Sabés la cantidad de veces que he tenido charlas con cumbiancheros, gente de la cumbia santafesina, porque quiero aprender, quiero ver qué carajo pasa... pero el foklore, con el charanguito, el bombito, ahí tengo yo un problema".