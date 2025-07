Cartas de lectores: festejos públicos

Las imágenes reproducidas por LA GACETA post “Día del Amigo” en el Parque 9 de Julio y la plaza Independencia en la fecha patria, nos muestra a las claras gran parte de las causas de estar como estamos. Aparte de los desechos y suciedades que estamos habituados, ahora se agregan grasas y aceite usado a las aguas del lago para exterminar la poca fauna (si es que existe aún). Con estas actitudes (y no hablo de otro país), en otras provincias (La Plata, Córdoba, Mendoza, etc.) ... ¡Va preso! Tucumán es desorden y el continuo renacer de basurales se lleva el Martín Fierro. Lamentablemente esto viene de décadas pero está cada vez peor. Las nuevas generaciones aplican lo que vieron anteriormente; pero ojo porque todo esto no es privativo de la clase “popular”, ya que días pasados una paqueta señora en una 4 x 4 con chicos arrojaba un envoltorio de galletas por la ventanilla. En el semáforo le comento: “señora, se le cayó algo”; y la respuesta fue levantar el vidrio. ¿Pensar que esto se puede revertir en el corto o mediano plazo? Creo que la posibilidad es la misma que de encontrar una aspirineta cuando se le cayó al piso.