¿Es mejor desayunar salado?: la advertencia de los especialistas sobre la primera comida del día

Lo dulce sí, pero con moderación

Y si sos de los que prefieren el dulce, no todo está perdido. No hay por qué "demonizar" esta opción, siempre que evitemos la bollería industrial y los azúcares simples, que generan picos de insulina seguidos de caídas bruscas, resultando en fatiga y sensación de hambre temprana. Un desayuno dulce puede ser muy saludable si incorpora carbohidratos complejos como tostadas integrales, avena o crema de maní (una excelente fuente de proteínas y grasas saludables), complementado con frutas y semillas de chía. Esta combinación no solo proporciona energía rápida para iniciar la jornada, sino que también es ideal para personas que realizan ejercicio intenso o que necesitan un buen rendimiento en tareas cognitivas.