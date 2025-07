Cómo se ve hoy la actriz que interpretó a "Tronchatoro" en Matilda

Después de Matilda, Ferris continuó activa en televisión y cine. Destacó como Laura Thyme en Rosemary & Thyme y como Cath Smith en Gavin & Stacey. También fue tres veces nominada a los National Television Awards por su papel como Peggy Snow en Where the Heart Is. Para los fanáticos de Harry Potter, otro de sus personajes memorables fue la tía Marge en El prisionero de Azkaban, estrenada en 2004.