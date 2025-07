A casi 30 años del estreno de Matilda, así está hoy la actriz que dio vida a Tronchatoro

Pam Ferris tenía 48 años cuando encarnó este papel que la catapultó a la fama internacional. Nacida en 1948 en Hannover, Alemania, Ferris creció en Nueva Zelanda y luego se radicó en el Reino Unido, donde inició su carrera actoral en la década del 70. En una entrevista con The Guardian, reveló que su pasión por la actuación fue tan intensa que no se casó hasta los 38 años y eligió no tener hijos: “No tenerlos no es una tristeza en mi vida”, afirmó.