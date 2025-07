Cruce tucumano por el gasto público: Biagosch respondió con dureza a los dichos de Paula Omodeo

“El presupuesto en Tucumán es una mentira disfrazada de formalidad”, sostuvo Omodeo. “Mientras el Gobierno dice que está equilibrado, las empresas son asfixiadas con impuestos y los fondos se desvían sin control. No baja el gasto en la política, no lo intenta Jaldo, no lo hacen los intendentes. Nadie. El ajuste siempre lo paga el mismo; es un dibujo burdo para financiar privilegios: se sigue inflando el aparato político sin medida, mientras matan al que produce y genera empleo”, expresó.