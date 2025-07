Con el “10” en la espalda, Franco Nicola quiere ayudar a despegar a Atlético Tucumán en Clausura

Nicola está feliz de su adaptación a Tucumán

Montevideo, su ciudad natal, quedó atrás, pero Tucumán ya se convirtió en su lugar de trabajo y de adaptación. “Me adapté rápido. La ciudad es tranquila, la gente me trata muy bien y eso ayuda mucho. Mi familia viene a visitarme seguido, así que también me siento acompañado”, contó el volante. Esa comodidad fuera del campo también se refleja en su confianza dentro de la cancha. “Allá todo queda cerca y eso me ayudó. Acá también se vive con calma; es muy distinto a Buenos Aires, por ejemplo. Esa tranquilidad me vino bien”, agregó con una sonrisa.