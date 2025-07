Tras el título de Lawn Tennis, así quedó el ranking del rugby tucumano

Con el triunfo conseguido este domingo, en una final inolvidable, Lawn Tennis sumó su séptimo título en el Anual de Rugby de Tucumán, lo que no le permitió escalar posiciones en el histórico ranking de campeones de la competencia local. De esa manera logró acortar la distancia que lo separa de Los Tarcos, que actualmente ocupa el tercer lugar con 11 conquistas. Por encima de ambos se mantienen Tucumán Rugby, líder absoluto con 20 campeonatos, y Universitario, que acumula 17 consagraciones. No obstante, el crecimiento sostenido de Lawn Tennis en la última década es un dato que no pasa desapercibido en el rugby tucumano. El logro tiene un sabor especial no sólo por la forma en la que lo obtuvo -con un try agónico sobre la hora y una conversión inolvidable-, sino también porque representa la tercera final consecutiva ganada a Tucumán Rugby, su clásico rival, en definiciones recientes. La historia se remonta a la final del Regional 2014, cuando Lawn Tennis se impuso por 32 a 25, y se repitió en el Regional 2024.