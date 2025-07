Del esfuerzo al éxtasis: Lawn Tennis se consagró de manera agónica

La Caldera del Parque explotó. No hubo una sola garganta de los “benjamines” que no rugiera, cuando Miguel Mukdise apoyó el último try de la tarde sobre la chicharra. Lawn Tennis se consagró campeón del Torneo Anual Tucumano de Rugby en un desenlace de película, entre el empuje del “8” y la categoría de Sebastián Ferro para ir a los palos le dieron el 24-22 definitivo ante Tucumán Rugby.