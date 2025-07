Newells perdió en Rosario y sigue la novela de Keylor Navas; Racing venció a Belgrano en Córdoba

Navas busca su salida

En el Marcelo Bielsa, que estrenaba la tribuna “Lionel Messi”, Banfield se impuso 2-1 frente a Newell's en un partido marcado por la ausencia de Keylor Navas. El arquero costarricense, que ya había faltado en la primera fecha por un supuesto malestar estomacal (aunque se habló de un reclamo salarial), pidió no ser titular, lo que derivó en su exclusión total por parte del entrenador Cristian Fabbiani. Este nuevo episodio alimentó los rumores sobre una presión del jugador para forzar su salida a Pumas de México, que mejoró su oferta a U$S 2,3 millones, aunque Newell’s exige U$S 3 millones. Esta situación hizo que el juvenil Faustino Piotti ingrese al banco de suplentes.