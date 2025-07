Gallardo habló sobre la implementación de cláusulas millonarias para blindar a los jugadores de River

"Por ahí se genera esto de las cláusulas de los cien millones y eso confunde. Esto es un método que el club está teniendo, no para exponerlos a los futbolistas, sino para tener un respaldo con el tema de las cláusulas. Esto no tiene que confundir ni a los futbolistas ni a la gente. Son chicos y eso lo quiero compartir con ustedes porque quizás ustedes dicen: ¿El chico de los cien millones de dólares dónde está? Son chicos, van a ir creciendo de a poco, como tiene que ser, y a medida de que yo vaya sintiendo que va a jugar, va a jugar. Pero con esto no quiero que nos confundamos", explicó “Muñeco”.