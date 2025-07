Boca va por Gastón Hernández: oferta a San Lorenzo y pedido directo de Russo

Mientras tanto, el jugador mantiene la cautela. Tras el último partido del “Ciclón”, Hernández fue consultado por los rumores y dejó en claro su postura: “A mí no me llamó nadie. Intento abstraerme de todo. Hoy no pienso en otra cosa que no sea San Lorenzo. Sería una falta de respeto pensar en otra cosa teniendo la cinta de capitán”, afirmó con firmeza, alejándose de cualquier especulación.