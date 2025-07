El sugestivo posteo de Marcos Rojo en medio de su difícil momento en Boca

Este fin de semana, Rojo generó polémica con una publicación en sus redes sociales. Subió un par de historias con fotos suyas entrenando en Boca Predio, acompañadas de música. Las letras de la canción "Cuando Me Ven" de Mike Towers que utilizó ("Sin la ayuda de ustede' yo progresé / Cuando me bendicen no puede ser / Dio' me bendice, pero Lucifer / 'Tá buscando que yo pierda la fe / Los mío' preguntándome qué hay que hacer / Las babie' llamando, lo quieren hacer / Me celan porque como yo quieren ser / Y no pueden ni volviendo a nacer") se interpretan como un "fuerte mensaje". En el “Xeneize”, se especula si este mensaje está dedicado a Boca (incluyendo a Russo, el Consejo de Fútbol y Riquelme) o a Estudiantes, debido a los "idas y vueltas" que tuvo con el “Pincha”.