¿Qué pasará con el dólar?: quieren sostenerlo en la zona de los $ 1.300

En un contexto de mayor volatilidad cambiaria y suba de los tipos de cambio -tendencia que se intensificó este mes-, el Banco Central habría intervenido en el dólar futuro para limitar los aumentos. Si bien la información oficial sale con mucho retraso, el salto en el volumen operado, así como el interés abierto -en particular, este último- dan a entender que efectivamente el Central “jugó fuerte”, señala Invecq Consultora Económica. Además, el Tesoro compró dólares para acumular reservas (U$S 500 millones) y absorber pesos, según confirmó Federico Furiase, director del BCRA. Si bien se celebra el cambio de enfoque en cuanto a la acumulación de reservas, cabe preguntarse por qué no se compraron divisas cuando el tipo de cambio mayorista era $ 200 menor, advierte Invecq.