Cartas de lectores: Sólo seis horas

En un país del Río de la Plata a la deriva llamado Argentina es lo que impide que el naufragio sea total. Definitivo. Esas seis horas representan la tabla a la que una mayoría de los 47 millones busca asirse de manera desesperada, para que no se le escurra de las manos, como ya pasó con su futuro, con su dinero, la salud, la educación y en definitiva con su calidad de vida. Como usted ve no pedimos mucho. Ni ninguna extravagancia. No, señor. Desde hace 40 años tenemos atada nuestra supervivencia a esa cantidad de horas que parecen insignificantes para quien no sobrevive por estos lares, pero no para nosotros. Necesitamos que no desaparezcan. Nunca. A mí, no sé su caso, ya me intrigaría saber de qué van esas horas del título. Y la repuesta, se lo aseguro, está lejos de lo que pensó porque nunca se le ocurriría que hago referencia a las horas de sueño de los políticos que nos gobernaron y nos gobiernan y que nos permiten salvarnos de las otras 18 que tiene el día en las que están pensando cómo ponernos las cosas más difíciles. El día que asuma un político insomne desapareceremos. 2023-2027 será otro periodo oscuro para la Argentina pero lo “bueno” es que después de la peste negra vino en el Renacimiento y a eso apuesto. Hasta que esto suceda le deseo a usted lo mejor.