Ateneo Parroquial Alderetes ganó y es líder en la Liga Tucumana

La actividad continuará este domingo desde las 16, con cinco partidos: Amalia vs. Tucumán Central (Grupo A), Juventud Unida vs. Unión del Norte (A), La Providencia vs. Unión Simoca (C), Deportivo Aguilares vs. San Lorenzo de Santa Ana (D), y Santa Ana vs. Jorge Newbery (D), este último en cancha de Deportivo Marapa.