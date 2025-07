El capitán de Platense contó que sufrió un violento asalto: "Me apuntaron con un arma de fuego"

Ignacio Vázquez se encuentra a un paso de ser refuerzo de Racing. Su contrato personal con Racing ya está arreglado, y la transferencia está pendiente de que se cumplan las condiciones entre los clubes. Platense busca U$S 2.000.000 limpios por el jugador, de los cuales posee el 100% de los derechos federativos y el 50% de los económicos (adquiridos a All Boys). Existe una diferencia de U$S 300.000 en la negociación, pero ambas partes confían en llegar a un acuerdo. Además, Vázquez ha manifestado ser seguidor de Racing.