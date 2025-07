Pelea legal entre Florencia Peña y Viviana Canosa: ¿cómo sigue el conflicto tras la denuncia?

La denuncia de Canosa, ratificada meses atrás, alegaba haber accedido a videos comprometedores y narraba situaciones de gravedad, pero no entregó evidencia concreta ni presentó testigos o víctimas que avalaran su versión. Ante la resolución judicial, Peña enfatizó que la Justicia no declaró una falta de pruebas, sino que directamente sentenció: "Estos hechos no ocurrieron". Este desenlace ha provocado un fuerte descargo de la actriz, quien advirtió que iniciará acciones legales contra quienes la vincularon a tales acusaciones infundadas.