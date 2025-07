Un limpiador multiusos natural: por qué recomiendan rociar limón en la mesada

Eliminación de olores:

El característico aroma fresco del limón no solo perfuma, sino que también tiene la capacidad de neutralizar olores fuertes y persistentes. Es especialmente útil después de cocinar alimentos con olores intensos, como pescado, ajo o cebolla, que tienden a impregnar el ambiente y las superficies. Un simple rociado de jugo de limón o incluso frotar una rodaja sobre las zonas afectadas ayuda a eliminar esos aromas no deseados. Así, la cocina no solo queda limpia, sino también con una sensación de frescura natural.