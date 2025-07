El regalo que recibió San Martín luego del empate contra Tristán Suárez

“Anímicamente el plantel no está triste ni golpeado, pero sí con mucha bronca”, reconoció Martos durante la conferencia de prensa. “Era un partido que invitaba a ganar, pero no se pudo. No obstante este es un grupo que, en situaciones difíciles, se sigue mostrando entero. Hay que estar atentos para el final del campeonato”, advirtió dejando en claro que los detalles serán los que terminarán de definir la historia en la Primera Nacional.