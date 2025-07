La pizarra de la política: ratifican la candidatura de Noguera y confirman un acto

“La unidad no es un discurso”

El dirigente jaldista Raúl Ferrazzano brindó su apoyo al Frente “Primero Tucumán”, e instó a los acuerdos en el peronismo con una advertencia. “La unidad no es un discurso: es una decisión política y una esperanza colectiva. El que no lo entienda así, que salga con lista en octubre”, afirmó el fiscal de Estado adjunto. “En tiempos difíciles, donde la desunión y el egoísmo amenazan los derechos conquistados, debemos apostar a la unidad, al compromiso colectivo. No podemos permitir que las ambiciones personales de algunos camaleones disfrazados de dirigentes nos dividan. Solo unidos, desde el territorio, con humildad y trabajo, podemos construir un futuro mejor para Tucumán”, planteó.