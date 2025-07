El Tucumán de Michel de Montaigne

Los trámites administrativos de la Facultad de Filosofía y Letras adquieren una instancia una felizmente excéntrica cuando uno pasa por la oficina de Freddy y se encuentra con su empapelado de aforismos e ideas reflexivas. Son citas que ha ido acopiando, que imprime y va pegando en distintos lugares de su escritorio. No habla sobre ellas a menos que se le pregunte. Esa es la verdadera profundidad del asunto: son para él. No carece de antecedentes muy nobles, me refiero a cosechar citas para una vida examinada, recordatorios de prudencia y falibilidad como las que supo acopiar el gran filósofo Michel de Montaigne.