A 56 años del primer viaje a la luna, ¿qué nos dejó?

El proyecto Apolo fue complejo. Los primeros vuelos fueron para probar los lanzamientos, hubo vuelos tripulados que orbitaron la Tierra y vuelos no tripulados que orbitaron la Luna. Era un proyecto muy arriesgado y no debía tener fallos, por lo que significaba políticamente. Finalmente Apolo 11 llegó a la Luna con dos astronautas. Cinco misiones más llegaron más tarde. El Apolo13 no llegó porque tuvo una explosión con un tanque de oxígeno. La tripulación volvió sana y salva a la Tierra. Eso también era un gran logro.