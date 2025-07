Definir el antisemitismo para combatirlo y para no resignarse

- Como ejemplo, un periodista que se reconoce a sí mismo dentro del sector progresista me llamó y tuvo conmigo una charla de más o menos una hora. Me dijo: “Yo quiero escribir una nota porque estoy preocupado: se está llevando adelante un genocidio en Gaza y a los políticos argentinos no les importa, están callados. Le dije que, en primer término, no se está llevando adelante un genocidio y expliqué el porqué. En segundo lugar, le pregunté por qué no le preocupaba que, durante esa misma semana, India y Pakistán estuvieran a punto de entrar en un conflicto bélico, pese a que ambas son potencias nucleares. O por qué no le preocupaba la matanza de alauitas por parte de los nuevos gobernantes sirios en el sur de ese país. O por qué no le inquietaban las constantes matanzas de cristianos en Nigeria o en el Congo… Entonces él me dijo: “son casos diferentes. Si yo voy a mi editor y le planteo que quiero escribir sobre estos otros casos me va a dar cuatro renglones y yo quiero escribir más”. Le dije, entonces, tenemos que reconocer que al problema del sesgo lo tenía su editor, además de él mismo. La razón por la cual no les interesaban los otros temas es porque no hay judíos ni está Israel de por medio. Es decir, hoy los antisemitas no se aceptan como antisemitas. Hasta el punto que la conversación terminó con el periodista preguntándome si podía recomendarle alguien del espectro progresista que pudiera opinar sobre Gaza. Es decir, no buscaba verdades, sino alguien que diera las respuestas que él quería escuchar.