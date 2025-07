Chicos a la conquista de su ciudad

Es cierto que su autor, best seller internacional a partir de Gomorra, amerita un coraje en la denuncia de la camorra italiana que resulta admirable y lo ha llevado a vivir con escolta, debido a las amenazas de los clanes con los que se atrevió. Pero ya lo ha señalado Henry James: en narrativa lo eficaz es lo verosímil y no lo verdadero. Y en La banda de los niños hay tal acumulación, tal amontonamiento de hechos, situaciones y personas de tan extrema índole y morbosidad que, aunque sean reales, no parecen creíbles. Porque la realidad misma no es maniquea.