Locomotora Oliveras y su testimonio más crudo: “Sobreviví a los golpes y a la traición”

Con el corazón destrozado, Oliveras confesó entre risas que se "vengó" con Jackie Nava en el ring por la traición. También reconoció que el boxeo se convirtió en su refugio, una forma de canalizar su dolor. "Para no llorar, entrenaba, porque sentía que no podía suspender el sueño de mi vida". Aunque la traición la hirió "hasta los huesos" y le llevó un año recuperarse, su amor por el deporte la impulsó a seguir adelante y nunca regresó con su ex pareja.