Atlético Tucumán no sostuvo las virtudes y lo pagó con un empate

5. Inconstante: en la primera mitad, Atlético expuso diferentes maneras de atacar el área de Aguerre. Probó de media distancia, con pelota parada e incluso por medio del juego aéreo. Ese ritmo, sin embargo, no pudo ser sostenido a lo largo de todo el duelo, y esa fue una de las razones por las que no logró torcer la historia en el complemento. Incluso después del gol anulado al “Loco”, no pudo generar jugadas de peligro. Ese será uno de los aspectos a pulir en lo que resta del torneo.