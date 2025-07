Cartas de lectores: Cuando fuimos potencia

He leído en toda la semana a personas que escribieron tanto de Roca, granero del mundo y tantas cosas más hasta terminar diciendo que el general Juan Perón es el demonio que dejó en ruinas a este país. He recorrido todo el país, visitando museos y hablando con grandes historiadores y leyendo libros sin ideología política. El dueño de Argentina en comienzo del siglo XX fue Miguel de Alzaga. Uno de sus grandes delirios era tener para él solamente la Isla Victoria, que pertenecía a Bariloche; por cuestiones de papeles no pudo; lo mismo hizo en la costa atlántica, de traer árboles de otros lugares para hacer los famosos bosques de Cariló. La familia Anchorena, la familias Falucho, Gascón, Peralta Ramos eran la famosa oligarquía argentina de unos cuantos ricachones que humillaban al trabajador de campo. Gracias a la aparición del general Juan Domingo Perón esas personas pudieron tener dignidad y no ser pisoteadas por esa élite social que ha creado una Argentina para unos cuantos. Esos personajes hicieron grande a Juan Perón y luego no sabían cómo sacárselo de encima. Muchachos libertarios y de extrema derecha, ¿ustedes estaban invitados al banquete de esos señores de la clase más alta? ¿O eran como los cabecitas? Yo no soy peronista pero le agradezco a Juan Domingo Perón y la Sra. Eva Duarte de haber logrado vencer a esa gente tan cruel. Los libros y la historia dijeron la verdad. En cuanto a Roca, cuando venció en la campaña del desierto, les prometió a los indios un mejor porvenir y les terminó mintiendo, fueron muchos aniquilados en la Isla Martín García. Roca buscó las tierras y las ganó a costa de todo. Trajo progreso al país pero tiene su lado oscuro. Contemos la historia como fue. Basta de seguir mirando el pasado y de todo esto aprender y forjar un país que ya merece ser una nación sin todo este rencor.