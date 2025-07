El objetivo que se trazaron Ariel Martos y sus jugadores pensando en el futuro de San Martín

Como quien vuelve a encontrar el rumbo después de una tormenta, San Martín llega al duelo contra Tristán Suárez con la brújula alineada. El triunfo sobre Los Andes no fue apenas un resultado fue una bocanada de aire fresco; una dosis de confianza para un equipo que había extraviado el ritmo, pero no la fe. Ahora, el objetivo es claro: sostener la levantada y acercarse al rendimiento colectivo que lo acerque al gran anhelo de la temporada. Ese que no se grita todavía, pero que se palpa en el deseo de la gente, en el sacrificio del plantel y en cada entrenamiento silencioso que se multiplica en Ciudadela.