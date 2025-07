¿Por qué la inmersión en agua fría podría ser peligrosa para tu cuerpo?

De hecho, la investigación científica sobre la crioterapia y la natación en agua fría está aún en sus primeras fases. A pesar de las experiencias anecdóticas, no existen pruebas concluyentes que respalden los efectos terapéuticos de estas prácticas. Para que una actividad pueda considerarse beneficiosa para la salud, es esencial que no cause daño. Y en este sentido, la inmersión en agua fría no está exenta de riesgos, consignó La Nación.