La educación y el desafío de aggiornarse a la tecnología

La otra cara de la luna, según Volman, coincide en parte con lo que antes expuso la ministra de Educación de Tucumán. En ese sentido, mencionó que desde 1997 hasta 2019 (último dato disponible), las pruebas de tercer grado con la métrica de la Unesco empeoró en la Argentina: pasó del segundo puesto al décimo, lo que es una demostración de los niveles bajos de aprendizaje que hoy tiene la matrícula en el país. “El 46% de los chicos no logran niveles básicos de comprensión, no entienden lo que leen”, acota. Y no se trata de un problema relacionado con la condición social. Volman al respecto indicó que de los chicos de familia con mayor poder adquisitivo de la Argentina tienen el mismo nivel educativo que los de clase media de Perú. En esto, a su criterio, mucho juega la inestabilidad macroeconómica y política.