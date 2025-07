Las parejas con diferencias ideológicas son más aceptadas de lo que se cree en el país

Emiliano Molina, de 24 años, estudia Ingeniería y se define como crítico, aunque alejado de la militancia partidaria. “Nunca milité porque siento que si sos crítico dentro de un partido te ven como un peligro. Me informo, tengo mis ideas, pero no me ato a nadie”, explica. Para él, estar con alguien que piense diferente no sería un problema. “Siempre que haya respeto, se puede. La pareja no tiene que ser un campo de batalla por quien gobierna. Hay que construir proyectos, no peleas”, razona.