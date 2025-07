Tenencia de armas: aseguran que el vencimiento de la licencia no habilita el uso ilegal

“Esta medida no excede las facultades del Poder Ejecutivo ni genera un peligro para la sociedad. Los requisitos siguen siendo estrictos y no cualquiera va a poder acceder a un arma”, afirmó. Según explicó, la nueva normativa reemplaza regulaciones “fuera de época”, pero no modifica el esquema de control estatal sobre los usuarios. “Lo que se busca es permitir el ejercicio de un derecho, como ya ocurre en otros países, pero con control. El mensaje tiene que ser claro: esto no significa descontrol”, señaló.