Estreno de cine: Listorti y La Chepi encabezan una comedia familiar

Entretenerlos y cuidarlos no será una tarea sencilla, menos cuando hay peligros de todo tipo en la naturaleza -filmada en su mayor esplendor, clásico de aquellas producciones que tienen subsidios de los lugares donde se realizan, y no sólo en la Argentina; en este caso, aportó la Film Comission Bariloche- y en un hotel donde no aceptan mascotas (por supuesto, fueron con el perro). Obviamente, todo lo que puede salir mal, saldrá mal, aunque nadie termine lastimado.