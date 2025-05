Alejado de la tele: José María Listorti se prepara para un desafiante proyecto laboral

“Cuando hice ‘Matilda’, que fue de la misma productora, en 2023, me fascinó mucho y me voló la cabeza hacer comedia musical. Yo no pensé que me iba a gustar tanto, de verdad”, recordó el humorista. Al terminar la obra, se dispuso a trabajar nuevamente con la productora, desde donde le ofrecieron hacer “La Sirenita”. “Ahí empecé a practicar (comedia musical). De hecho, en las últimas funciones de ‘Matilda’ ya me iba cantando el tema en el auto”, contó.