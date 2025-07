Ataque israelí sobre Damasco y el sur de Siria

“Estoy en el corazón de la ciudad de Sweida, al lado del edificio de la gobernación (...) No pienso salir y en cualquier caso no hay forma de escapar”, declaró un residente a la agencia francesa AFP. “Si llegan aquí, estoy muerto. Hay ejecuciones sumarias en las calles”, añadió el hombre, que no reveló su identidad.