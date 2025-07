Por los campeones del mundo podrían volver los hinchas visitantes a las canchas argentinas

Por eso es que Lanús, rival de Rosario Central el sábado desde las 16.30 en La Fortaleza, estaría en condiciones de brindarle 7 mil lugares a los hinchas "canallas". Todavía no hay un acuerdo con seguridad y restan definirse algunos detalles. Según se supo, las charlas son alentadoras y hay predisposición del conjunto bonaerense para recibir a los simpatizantes rosarinos.



De producirse el partido con los hinchas de los dos equipos en el estadio, será algo que no sucede desde 2013. La prohibición se estableció tras la muerte de Daniel Jérez, un hincha de Lanús que fue baleado por la policía en medio de una represión en La Plata donde el "Granate" enfrentaba a Estudiantes, por la fecha 17 del Torneo Final. Desde entonces, salvo excepciones como los torneos internacionales o la Copa Argentina, en el país solo los hinchas locales asisten a las canchas. Un ejemplo será lo que sucederá con Instituto vs. River, aunque el partido que se llevará a cabo el sábado desde las 21, pero en el estadio Mario Alberto Kempes no en el de "La Gloria" y contará con la presencia de 25 mil almas riverplatenses.