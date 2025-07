Sofía Viola redefine su sonido en “Alma gitana”

- No hay un ritmo que me defina, siempre he sido muy inquieta al respecto. Varía según las influencias, según la música que esté escuchando. Me gusta cantar tango, bolero, salsa, cumbia, reguetón, bachata, flamenco, todo es bienvenido a mis oídos… la voz se divierte con cada desafío. Las músicas del mundo me fascinan desde siempre.