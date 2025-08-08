Cuáles son los trabajos más infelices y cómo afectan la salud mental

Tener un trabajo estable es importante. Pero, ¿qué pasa cuando ese trabajo, en lugar de aportar, empieza a desgastarte en silencio? Una investigación de la Universidad de Harvard liderada por el psiquiatra Robert Waldinger revela que hay empleos que (por sus condiciones) afectan directamente la felicidad, la salud emocional y la vida fuera de la oficina.
Según el estudio, algunas profesiones tienden a generar mayor desgaste emocional por la suma de factores como la falta de interacción social, el estrés constante, la monotonía, la falta de crecimiento y los horarios desbalanceados.
¿Qué trabajos generan más infelicidad?
Uno de los casos más destacados es el de los farmacéuticos, que enfrentan altas exigencias, largas jornadas y poco reconocimiento. También figuran los ingenieros de proyectos, atrapados en tareas administrativas que poco tienen que ver con su formación técnica.
Otro sector mencionado es el de los docentes, quienes, pese a su rol clave en la sociedad, lidian con salarios bajos, exceso de trabajo y escaso apoyo institucional. También están los cajeros y quienes trabajan en atención al cliente, que deben soportar jornadas intensas y un trato con el público que puede ser emocionalmente agotador.
Además, la lista incluye empleos como:
- Analistas de datos y repartidores (por el aislamiento y la falta de movimiento).
- Guardias de seguridad y conductores de larga distancia (por el sedentarismo y los riesgos físicos).
- Trabajos nocturnos, que alteran el reloj biológico, y dificultan la vida social y familiar.
El impacto en la salud
Pasar ocho horas al día en un ambiente tóxico o poco estimulante no sólo afecta el ánimo: puede generar problemas físicos, trastornos del sueño, ansiedad y un deterioro del bienestar general.
Harvard remarca que las personas que disfrutan de su trabajo son más productivas, creativas y emocionalmente estables. Tener un propósito, sentirse valorado y estar en un entorno que favorezca el bienestar hace una diferencia real.
No se trata sólo de poseer un trabajo, sino también de construir una vida que valga la pena ser vivida después de apagar la computadora o del horario de salida. Esta investigación pone sobre la mesa una pregunta clave: ¿qué precio estamos pagando por mantener empleos que nos apagan? Revisar nuestras condiciones, buscar espacios más humanos y poner el bienestar en el centro puede ser el primer paso para cambiar esa historia.