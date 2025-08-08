 Cuáles son los trabajos más infelices y cómo afectan la salud mental
Secciones
SociedadSalud

Cuáles son los trabajos más infelices y cómo afectan la salud mental

Un estudio de Harvard identificó los empleos que más impactan en la salud emocional. La falta de vínculos, el estrés y la rutina son factores clave.

FREEPIK
Hace 3 Hs

Tener un trabajo estable es importante. Pero, ¿qué pasa cuando ese trabajo, en lugar de aportar, empieza a desgastarte en silencio? Una investigación de la Universidad de Harvard liderada por el psiquiatra Robert Waldinger revela que hay empleos que (por sus condiciones) afectan directamente la felicidad, la salud emocional y la vida fuera de la oficina.

Según el estudio, algunas profesiones tienden a generar mayor desgaste emocional por la suma de factores como la falta de interacción social, el estrés constante, la monotonía, la falta de crecimiento y los horarios desbalanceados.

¿Qué trabajos generan más infelicidad?

Uno de los casos más destacados es el de los farmacéuticos, que enfrentan altas exigencias, largas jornadas y poco reconocimiento. También figuran los ingenieros de proyectos, atrapados en tareas administrativas que poco tienen que ver con su formación técnica.

Otro sector mencionado es el de los docentes, quienes, pese a su rol clave en la sociedad, lidian con salarios bajos, exceso de trabajo y escaso apoyo institucional. También están los cajeros y quienes trabajan en atención al cliente, que deben soportar jornadas intensas y un trato con el público que puede ser emocionalmente agotador.

Además, la lista incluye empleos como:

- Analistas de datos y repartidores (por el aislamiento y la falta de movimiento).

- Guardias de seguridad y conductores de larga distancia (por el sedentarismo y los riesgos físicos).

- Trabajos nocturnos, que alteran el reloj biológico, y dificultan la vida social y familiar.

El impacto en la salud

Pasar ocho horas al día en un ambiente tóxico o poco estimulante no sólo afecta el ánimo: puede generar problemas físicos, trastornos del sueño, ansiedad y un deterioro del bienestar general.

Harvard remarca que las personas que disfrutan de su trabajo son más productivas, creativas y emocionalmente estables. Tener un propósito, sentirse valorado y estar en un entorno que favorezca el bienestar hace una diferencia real.

No se trata sólo de poseer un trabajo, sino también de construir una vida que valga la pena ser vivida después de apagar la computadora o del horario de salida. Esta investigación pone sobre la mesa una pregunta clave: ¿qué precio estamos pagando por mantener empleos que nos apagan? Revisar nuestras condiciones, buscar espacios más humanos y poner el bienestar en el centro puede ser el primer paso para cambiar esa historia.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas Universidad de HarvardSalud MentalJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Claves para vivir más de 100 años: lo que la ciencia encontró en la sangre de los longevos

Claves para vivir más de 100 años: lo que la ciencia encontró en la sangre de los longevos

Los autos más vendidos de julio: el mes récord de ventas 0 kilómetro

Los autos más vendidos de julio: el mes récord de ventas 0 kilómetro

Lo más popular
El drama de Julieta Prandi: Emanuel Ortega calificó a Contardi como un monstruo
1

El drama de Julieta Prandi: Emanuel Ortega calificó a Contardi como un monstruo

Tres síntomas de un mal implacable que nos amenaza a todos
2

Tres síntomas de un mal implacable que nos amenaza a todos

YPF subió los precios de sus combustibles por tercera vez en ocho días: ¿cuánto cuesta el litro de Súper?
3

YPF subió los precios de sus combustibles por tercera vez en ocho días: ¿cuánto cuesta el litro de Súper?

Baja la pobreza; ¿se recupera la clase media?
4

Baja la pobreza; ¿se recupera la clase media?

El radicalismo participaría fragmentado en Alberdi y se tensa la relación
5

El radicalismo participaría fragmentado en Alberdi y se tensa la relación

Revés en el Congreso: el Gobierno anticipa más vetos y marca su rumbo electoral
6

Revés en el Congreso: el Gobierno anticipa más vetos y marca su rumbo electoral

Más Noticias
YPF subió los precios de sus combustibles por tercera vez en ocho días: ¿cuánto cuesta el litro de Súper?

YPF subió los precios de sus combustibles por tercera vez en ocho días: ¿cuánto cuesta el litro de Súper?

El tiempo en Tucumán: las lluvias serán cada vez más débiles y desde mañana subirá la temperatura

El tiempo en Tucumán: las lluvias serán cada vez más débiles y desde mañana subirá la temperatura

¿Cómo estará el clima el fin de semana y cuándo volverá el frío a la Argentina?

¿Cómo estará el clima el fin de semana y cuándo volverá el frío a la Argentina?

LA GACETA en Jujuy: silencio, violencia y desapariciones, la trama detrás del presunto asesino serial de Jujuy

LA GACETA en Jujuy: silencio, violencia y desapariciones, la trama detrás del presunto asesino serial de Jujuy

Revés en el Congreso: el Gobierno anticipa más vetos y marca su rumbo electoral

Revés en el Congreso: el Gobierno anticipa más vetos y marca su rumbo electoral

El drama de Julieta Prandi: Emanuel Ortega calificó a Contardi como un monstruo

El drama de Julieta Prandi: Emanuel Ortega calificó a Contardi como un monstruo

El radicalismo participaría fragmentado en Alberdi y se tensa la relación

El radicalismo participaría fragmentado en Alberdi y se tensa la relación

Baja la pobreza; ¿se recupera la clase media?

Baja la pobreza; ¿se recupera la clase media?

Comentarios