Cuáles son los trabajos más infelices y cómo afectan la salud mental

No se trata sólo de poseer un trabajo, sino también de construir una vida que valga la pena ser vivida después de apagar la computadora o del horario de salida. Esta investigación pone sobre la mesa una pregunta clave: ¿qué precio estamos pagando por mantener empleos que nos apagan? Revisar nuestras condiciones, buscar espacios más humanos y poner el bienestar en el centro puede ser el primer paso para cambiar esa historia.