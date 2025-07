Palta: más que una tendencia en la alimentación, un impulso a tu bienestar

El auge de la palta no es casualidad. Su singular combinación de grasas saludables, vitaminas y antioxidantes la convierten en un tesoro nutricional. Un estudio publicado en "The Journal of Nutrition" reveló que el consumo regular de palta se asocia con una mejor salud cardiovascular, gracias a sus abundantes ácidos grasos monoinsaturados, similares a los del aceite de oliva.