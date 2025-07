X cumple 19 años: de la disrupción y las polémicas a la obsesión por liderar la carrera de la IA

El universo digital, todavía incipiente, se sacudió cuando Jack Dorsey, uno de los cofundadores de la red social que hoy conocemos como X, escribió aquel histórico "just setting up my twttr" hace 19 años. Esa simple frase marcó el nacimiento de una plataforma que no sólo transformaría la comunicación global, sino que también se convertiría en el epicentro de debates, controversias y, más recientemente, la obsesión de un multimillonario por dominar la inteligencia artificial. Fue además el primer paso para lo que luego vendría: la digitalización de los celulares y un nuevo mundo marcado por la web móvil. Desde sus inicios como un espacio de microblogging hasta su actual metamorfosis bajo la visión de Elon Musk, la plataforma transitó un camino lleno de giros inesperados, redefiniendo constantemente su identidad y propósito.