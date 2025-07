Hoy es el día internacional de la visibilidad no binaria: ¿por qué y cómo empezó esta fecha?

¿Qué significa ser no binario/a?

Según Amnistía Internacional "el término "no binario" se refiere a una identidad de género que no se ajusta estrictamente a las categorías tradicionales de masculino o femenino. Las personas no binarias pueden identificarse con una mezcla de ambos géneros, ninguno o experimentar una identidad de género fluida que cambia con el tiempo". Puede incluir identidades como género fluido, agénero, bigénero, o queer, entre otras, y no se limita a una única forma de vivenciar el género. Es un termino paraguas bajo el que se encuentran muchas identidades.