Pareceres II: La normalidad incluirá la inestabilidad

Quienes apoyaron la ley sostuvieron que algo más se recaudará pues tal vez haya exceso de crédito fiscal, que no podrá descontarse, así como haya gastos en negro que no puedan compensarse. ¿Se confía en la ineficiencia del sistema? Poco serio, como ocurre con el impuesto País. Si es un anticipo del Impuesto a las Ganancias los pedidos de devolución deberían neutralizar la recaudación, aunque por su instrumentación resulta un préstamo al Estado. Sin embargo, recauda porque no todos piden la compensación, sea por comparar molestia del trámite con el monto a favor, sea porque evaden Ganancias. Se basa en los costos del contribuyente o en que la legalidad no funcione.