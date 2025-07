Crónicas del viejo Tucumán: cuando fuimos potencia

Como resultado de esta fantástica conjunción de factores, comenzaron a surgir pueblos a la vera de los ingenios, en tal cuantía que puede decirse, hasta hoy, que la actividad azucarera fue el más grande factor de urbanización en el interior de la provincia. El libre mercado abrió expectativas fenomenales, que se volcaron incluso en beneficio de los trabajadores, así lo cuenta el Dr. Juan Bialet Massé (en su célebre Informe sobre el estado de las clases obreras en 1904), quien escribió destacando de manera especial al referido Ingenio Esperanza. Luego de confesar su prevención acerca de las condiciones de vida de los obreros azucareros en Tucumán, se maravilla de las condiciones de salubridad, limpieza y espacio de la fábrica, manifiesta: “…nada podría pedirse por el socialista más exigente”. Destaca la seguridad de las máquinas, sus guarda volantes y guarda engranajes, barandillas, escaleras con pasamano, etc. Todo lo que podía pedirse, de lo mejor. Subraya, además, la existencia de un grupo de edificios para talleres, amplio, completo, con todas las medidas higiénicas necesarias: “basta al observador experimentado el primer golpe de vista para ver que allí hay orden, justicia y bienestar; el solo saludo del obrero al director indica que allí hay algo de subordinación filial, que no existe donde no lo engendra el buen trato. No hay proveeduría, en el establecimiento hay tres casas de negocio, pero el obrero compra donde mejor le parece. El jornal es justo y la retribución es la mejor que se paga en los ingenios. Hay descanso dominical. La casa tiene médico y botiquín que asiste a los obreros. En caso de accidentes del trabajo se presta toda la asistencia y se da el jornal. Si el individuo queda inútil, se le da una pensión, sin perjuicio de que se le dé una colocación compatible con su estado. Lo mismo sucede con los ancianos, al que cumple los sesenta años de edad, habiendo servido en la casa más de 15 años, se le da pensión, sin perjuicio de que se le dé colocación compatible con sus fuerzas. Única casa en la república que hace esto”.