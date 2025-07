Julio Pantoja lo recuerda como un personaje estrafalario

“Por supuesto hacemos los fotones en el paisaje, y cuando nos estábamos yendo, yo estaba abriendo la puerta de mi auto y veo que el tipo se viene corriendo hacia mí, se me acerca y me dice: ‘Chino, te estás dejando esta llave. Me dice tu mujer no te va a dejar entrar a la casa’. Efectivamente se me había caído el llavero y el tipo no es que lo vio y le dijo al asistente que me lo acerque. ¡No! Se vino corriendo a alcanzarme la llave. Tenía siempre ese tipo de cosas”, menciona.