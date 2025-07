"Está destrozado": Yanina Latorre reveló detalles de la ruptura entre Nico Vázquez y Gimena Accardi

Según la panelista, la pareja atravesaba una crisis desde hacía más de un año y existían “desencuentros”, aunque no mencionó nombres ni episodios concretos. “Hay un dato que me hace creer que lo dejó ella; o que ella fue la que estaba más en otra”, reflexionó, y añadió: “Me lloró, me dijo que es la mujer de su vida y que está convencido que no hay otra como ella”.