Teatro: “El objetivo es meterse en la oscuridad del ser humano”

- Es un momento explosivo en el teatro. Caminás por la avenida Corrientes de la Capital Federal y ves un montón de obras con actores y actrices increíbles. El tema es que económicamente la gente no puede responder a esa cantidad de obras. Si me pongo en lugar de público, yo elegiría por ahí una o dos por mes, aunque me encantaría verlas todas. Ese es el gran problema: en estos cinco años que estamos nosotros en cartel con mucho éxito, hemos visto obras que han estrenado y a los pocos meses han bajado y que eran espectaculares.