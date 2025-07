Bonos de carbono podrían dejar a fábricas argentinas de bioetanol U$S 126 millones

Agregó que según la Agencia Internacional de Energía y para cumplir los objetivos del Acuerdo de París de 2015 -que mejora el protocolo de Kyoto-, el precio del carbono debería aumentar a U$S 75 y llegar a U$S 200 para 2030. “Actualmente hay empresas que llegan a U$S 25/t/CO2 equivalente. Así vemos que hay distintos valores en juego según el Club de París (CDP) en 2021. Pero en nuestro caso trabajaremos con los valores mínimos que dice el Banco Mundial -U$S 2/t/CO2-”, indicó.